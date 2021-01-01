Позитивный вечерок без тревог: новая подборка анекдотов

- Пап, тебе не помешает, если мы включим музыку?
- Нет, если выключите ее до того, как я лягу спать.
- А как мы узнаем, когда ты ляжешь спать?
- Когда я приду и заору "Да выключите уже наконец эту музыку!".
- Откуда сигареты дома?
- Кошка принесла с улицы.
- А почему кошка была на улице?
- Выходила покурить.
Самая актуальная новогодняя поздравительная смс должна начинаться примерно так:
- Если вы читаете эти строки, значит у вас все не так уж и плохо в уходящем году...
- Мне кажется, жена хочет развестись со мной.
- Почему ты так думаешь?
- Вчера она привела к нам свою подругу.
- Ну и что?
- Как что? Ты не представляешь себе, какая это красавица!
- Как считаешь, кому сложнее жить: мужчинам или женщинам?
- Однозначно мужчинам, из-за женщин...