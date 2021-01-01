Позитивный вечерок без тревог: новая подборка анекдотов

- Пап, тебе не помешает, если мы включим музыку?

- Нет, если выключите ее до того, как я лягу спать.

- А как мы узнаем, когда ты ляжешь спать?

- Когда я приду и заору "Да выключите уже наконец эту музыку!".

- Откуда сигареты дома?

- Кошка принесла с улицы.

- А почему кошка была на улице?

- Выходила покурить.

Самая актуальная новогодняя поздравительная смс должна начинаться примерно так:

- Если вы читаете эти строки, значит у вас все не так уж и плохо в уходящем году...

- Мне кажется, жена хочет развестись со мной.

- Почему ты так думаешь?

- Вчера она привела к нам свою подругу.

- Ну и что?

- Как что? Ты не представляешь себе, какая это красавица!

- Как считаешь, кому сложнее жить: мужчинам или женщинам?

- Однозначно мужчинам, из-за женщин...