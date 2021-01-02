Впусти шутку в свой дом: утренние анекдоты для хорошего настроения

Сегодня слышал по радио, как один доктор сказал, что при дизентерии 9 из 10 человек страдают от расстройства желудка. Никак не могу перестать думать о том десятом, который этим наслаждается.
Женщина в бикини показывает 90% своего тела, но все же мужчины так вежливы, что смотрят только на прикрытые места.
- Как я выгляжу?
- На твердых пять баллов.
- Спасибо.
- Из ста.
Первое свидание. Он - ей:
- Зачем ты туфли на каблуках надела? Еле идешь!
- Я подумала, что тебе нравятся высокие девушки...
- Нет, мне нравятся умные.
- Для этого я надела очки!
Многие семьи с детьми украшают свои окна разными раскрасками, однако с улицы мне видится, что мы встречаем 1505 год.