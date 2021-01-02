Впусти шутку в свой дом: утренние анекдоты для хорошего настроения

Сегодня слышал по радио, как один доктор сказал, что при дизентерии 9 из 10 человек страдают от расстройства желудка. Никак не могу перестать думать о том десятом, который этим наслаждается.

Женщина в бикини показывает 90% своего тела, но все же мужчины так вежливы, что смотрят только на прикрытые места.

- Как я выгляжу?

- На твердых пять баллов.

- Спасибо.

- Из ста.

Первое свидание. Он - ей:

- Зачем ты туфли на каблуках надела? Еле идешь!

- Я подумала, что тебе нравятся высокие девушки...

- Нет, мне нравятся умные.

- Для этого я надела очки!

Многие семьи с детьми украшают свои окна разными раскрасками, однако с улицы мне видится, что мы встречаем 1505 год.