Впусти шутку в свой дом: утренние анекдоты для хорошего настроения

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Суббота, 02.01.2021
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06:00 Сегодня Телеграф

Сегодня слышал по радио, как один доктор сказал, что при дизентерии 9 из 10 человек страдают от расстройства желудка. Никак не могу перестать думать о том десятом, который этим наслаждается.

Женщина в бикини показывает 90% своего тела, но все же мужчины так вежливы, что смотрят только на прикрытые места.

- Как я выгляжу?

- На твердых пять баллов.

- Спасибо.

- Из ста.

Первое свидание. Он - ей:

- Зачем ты туфли на каблуках надела? Еле идешь!

- Я подумала, что тебе нравятся высокие девушки...

- Нет, мне нравятся умные.

- Для этого я надела очки!

Многие семьи с детьми украшают свои окна разными раскрасками, однако с улицы мне видится, что мы встречаем 1505 год.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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