Для тех, кто встал не с той ноги: смешные анекдоты

У меня не теща, а клад. Единственный ее недостаток заключается в том, что она находится на поверхности. Настоящие клады должны находиться под землей.
Женщина звонит слесарю:
- Помогите, мой муж хочет покончить с собой!
- Так вы должны звонить не мне, а в полицию.
- Понимаете, у нас окно заело, помогите его открыть.
Взвесился. Сходил в туалет. Еще раз взвесился. А не очень-то я и говнистый...
- Милая, ты зачем сегодня выдула весь коньяк из бутылки?
- Я крышечку потеряла...
- Я ему говорю, что не изменяю, а он уперся рогами и не верит!