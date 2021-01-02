Для тех, кто встал не с той ноги: смешные анекдоты

У меня не теща, а клад. Единственный ее недостаток заключается в том, что она находится на поверхности. Настоящие клады должны находиться под землей.

Женщина звонит слесарю:

- Помогите, мой муж хочет покончить с собой!

- Так вы должны звонить не мне, а в полицию.

- Понимаете, у нас окно заело, помогите его открыть.

Взвесился. Сходил в туалет. Еще раз взвесился. А не очень-то я и говнистый...

- Милая, ты зачем сегодня выдула весь коньяк из бутылки?

- Я крышечку потеряла...

- Я ему говорю, что не изменяю, а он уперся рогами и не верит!