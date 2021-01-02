Нажми на ссылку - получишь ухмылку: вечерние анекдоты

Подсчитав семейный бюджет, жена говорит мужу:

- Дорогой, денег осталось впритык, так что тебе придется перестать выпивать по рюмочке перед обедом и ужином, а я со своей стороны постараюсь отучить тебя от курения!

Все многообразие женской одежды, по сути, делится на два вида - либо скрашивает недостатки, либо выпячивает достоинства.

Женщины, все очень просто! Вот ведь говорят: "Успех приходит к тем, кто умеет ждать". И только поэтому мужики так часто лежат на диване. Ждут!

СМС незнакомке...

- Привет, я живу в здании напротив и хочу с тобой познакомиться.

Ответ...

- Мой дом находится перед моргом и меня очень пугают такие сообщения...

Ненавижу безответственных мужиков! Сказал: "До восьмого в командировке", значит, нечего седьмого возвращаться...