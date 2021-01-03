Угорала даже Несмеяна: забавная подборка анекдотов на утро

Почему у бабки на рынке такая дорогая зелень, выяснилось после наркологической экспертизы.

- В ответ на вопрос жены "Ты мне больше ничего сказать не хочешь?", в голове пронеслось все, что я не хочу говорить.

- Я без шапки хожу практически всегда. Если особо без ветра, то и в -25. И ничего. Когда последний раз болел - не помню.

- Вот! А если б ходил в шапке, то помнил бы.

Обычно после завершения конкурса красоты гримерка участниц делится на проигравших и на овцу.

Секс - это наследственное. Если ваши родители сексом не занимались, то ваши шансы заняться им ничтожны.