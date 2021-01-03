Анекдоты, которые заставят вас смеяться весь день

Человек я настолько прямой, что даже когда сплю, то ноги в коленях не сгибаю.

Парень с огромным букетом цветов приходит к родителям своей любимой.

- Что тебе, Вася? - спрашивает отец девушки.

- Знаете, Николай Петрович, вот уже пятнадцать лет я люблю вашу дочь.

- Ты, случайно, не пенсию пришел требовать?

Пьяный ковбой заходит в переполненный салун и, размахивая кольтом, кричит: "Признавайтесь, кто из вас переспал с моей женой? Пристрелю каждого!". Все пытаются спрятаться под столы, а бармен тихо спрашивает: "А патронов-то у тебя хватит?".

У Мони было две причины не давать свой Порше своей девушке. У него не было Порше. И у него не было девушки.

Из разговора двух мужиков:

- Вчера был на встрече нашего выпуска. Медляк. Кладу руки на попу однокурснице. Или я что-то забыл со времен общежития, или за 20 лет у меня раза в три ладони уменьшились!