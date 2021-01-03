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Разбавьте вечер яркими красками: юморные анекдоты

Разбавьте вечер яркими красками: юморные анекдоты
Обновлено 17:31 Сегодня Телеграф

Кот - это магическое существо, способное одним звуком "Мяу!" добиться от вас того, за что собаке надо бегать, прыгать, подавать голос и лапу, приносить палку и тапки, и охранять ваш дом.

Суд постановил: признать подсудимого виновным в изнасиловании, орудие преступления уничтожить.

- Дорогой, это платье меня полнит?

- А пообещай, что не будешь сердиться, если я скажу правду.

- Обещаю.

- Я пробухал все наши сбережения на отпуск.

Женщина в слезах кричит мужу:

- Дорогой! Там моя мама собирается выброситься из окна!

- Да ты что? Какой ужас! Быстро бери ключи и бегом вниз отгонять машину!

Анекдоты, которые заставят вас смеяться весь день

На вопрос, кого вы больше любите - блондинок или брюнеток, настоящий мужчина должен отвечать: "Да!".

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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