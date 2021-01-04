Смеяться нужно как можно чаще: утренние анекдоты

Новости науки: ученые скрестили кролика и выдру... полученный гибрид всего за одну морковку может выдрать кого угодно.

Муж с женой поссорились, ругаются, кричат.

Она ему резко заявляет:

- А теперь стих!

Он ошеломленно спрашивает:

- Какой стих?

- Сел и стих, придурок!

Милые дамы, если вы своего мужчину будете шантажировать лишением секса, то, скорее всего, секса не будет только у вас.

Я буду долго гнать велосипед, и у врача его остановлю. Сниму штаны и покажу букет, от девушки, которую люблю!

Под Рамштайн паять клево. Такое ощущение сразу, что собираешь запчасть для атомной бомбы, чтобы всех убить!