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Понедельник, 04.01.2021
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Смеяться нужно как можно чаще: утренние анекдоты

Смеяться нужно как можно чаще: утренние анекдоты
06:00 Сегодня Телеграф

Новости науки: ученые скрестили кролика и выдру... полученный гибрид всего за одну морковку может выдрать кого угодно.

Муж с женой поссорились, ругаются, кричат.

Она ему резко заявляет:

- А теперь стих!

Он ошеломленно спрашивает:

- Какой стих?

- Сел и стих, придурок!

Милые дамы, если вы своего мужчину будете шантажировать лишением секса, то, скорее всего, секса не будет только у вас.

Я буду долго гнать велосипед, и у врача его остановлю. Сниму штаны и покажу букет, от девушки, которую люблю!

Разбавьте вечер яркими красками: юморные анекдоты

Под Рамштайн паять клево. Такое ощущение сразу, что собираешь запчасть для атомной бомбы, чтобы всех убить!

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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