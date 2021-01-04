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Понедельник, 04.01.2021
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Улыбнись и не грусти: прикольные анекдоты на день

Улыбнись и не грусти: прикольные анекдоты на день
Обновлено 11:16 Сегодня Телеграф

Запоздавший гость садится за стол, подвигает вазочку с черной икрой и начинает есть ложкой. Хозяин подходит к нему и тихо шепчет:

— Милейший, это же вам не каша…

— Ну что вы! Разумеется! Никакого сравнения!

Новый год — это повод встретиться со всеми родственниками и вспомнить, почему конкретно вы живете отдельно.

– Ну как отпраздновал Новый Год, небось уснул мордой в салат?

– Нет, в торт.

– Ого, до сладкого стола дотянул.

– Почему вы хотите развестись?

– Она специально готовила все без соли, чтобы я думал что у меня ковид!

Смеяться нужно как можно чаще: утренние анекдоты

Вам не кажется, что шерстяные носки – это что-то навязанное нам обществом?

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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