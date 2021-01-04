Улыбнись и не грусти: прикольные анекдоты на день

Запоздавший гость садится за стол, подвигает вазочку с черной икрой и начинает есть ложкой. Хозяин подходит к нему и тихо шепчет:

— Милейший, это же вам не каша…

— Ну что вы! Разумеется! Никакого сравнения!

Новый год — это повод встретиться со всеми родственниками и вспомнить, почему конкретно вы живете отдельно.

– Ну как отпраздновал Новый Год, небось уснул мордой в салат?

– Нет, в торт.

– Ого, до сладкого стола дотянул.

– Почему вы хотите развестись?

– Она специально готовила все без соли, чтобы я думал что у меня ковид!

Вам не кажется, что шерстяные носки – это что-то навязанное нам обществом?