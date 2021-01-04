Шутки-прибаутки: самые смешные вечерние анекдоты

Когда делаешь оливье главное не переборщить ни с каким ингредиентом…. иначе тебе придется все добавлять и добавлять других ингредиентов, пока оливье не заполонит собой всю квартиру.

– На Новый год мне подарили путёвку в прекрасный мир, где я умён, красив, остроумен и неотразим…

– Бутылку коньяка?

– Да!

Жизненный опыт — это когда человек, прежде чем наступить на грабли, неистово крестится.

— Что может быть страшнее китайского алфавита?

— Китайская азбука Морзе.

Иногда в супермаркете проходишь мимо касс без покупок, а в голове: "Веди себя естественно, ты ничего не украл... "