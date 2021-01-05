Заряд безграничной энергии: подборка анекдотов на утро

Я всегда хотел стать миллионером как мой отец. Мой отец тоже всегда хотел стать миллионером.

Директор фирмы наткнулся на объявление по продаже того же, чем торгует он сам, только дешевле и решил позвонить. И узнал голос сторожа со своего склада.

Тараканы могут выжить при ядерной войне, а от удара газетой — не могут. Это доказывает, насколько опасны современные СМИ.

Надпись на туалете на Северном полюсе: — Поссал — поставь струю в угол.

— Нервное заболевание Вашей жены не представляет опасности. С таким неврозом люди живут очень долго.

— А я, доктор, сколько с ее неврозом протяну я?