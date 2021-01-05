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Вторник, 05.01.2021
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Свежие шутки на любой вкус: самые смешные анекдоты

Свежие шутки на любой вкус: самые смешные анекдоты
11:09 Сегодня Телеграф

Всего-то ничего осталось! Вот новый год встретили, осталось в прорубь нырнуть, блинов поесть, яйцами побиться и лето!

ОНА: У тебя есть какие-нибудь фантазии?

Я: Иногда я мечтаю о метровом бутерброде с ветчиной

ОНА: Нет, я имела в виду те фантазии, что погорячее

Я: О да, я бы подогрел хлеб в микроволновке

В год крысы весь мир страдал от вируса, которым люди заразились от летучей мыши. В год быка, думаю, мы решим не изобретать велосипед и спокойно вымрем от коровьего бешенства.

Как говорила моя бабушка: Самое лучшее упражнение для рук – пересчитывание денег. Снимает боль в суставах. Нормализует давление. Полностью убирает зубную и головную боль. Улучшает зрение, аппетит, гардероб, внешний вид и жилищные условия.

Заряд безграничной энергии: подборка анекдотов на утро

Всегда не давал покоя вопрос – какие детские травмы приводят к тому, что во взрослой жизни люди начинают добавлять в оливье яблоко?

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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