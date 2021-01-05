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Вторник, 05.01.2021
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Позитив – прежде всего: забавные анекдоты на вечер

Позитив – прежде всего: забавные анекдоты на вечер
Обновлено 16:58 Сегодня Телеграф

Утро на кухне кошка выпрашивает еду. Я положила, она поковырялась, не доела, начала уходить из кухни. Говорю мужу: "Что-то кошка перестала еду доедать. Наверное, надо ей сократить пайку". Муж согласился со мной. Кошка, практически вышедшая из кухни, остановилась, испуганно посмотрела на нас, подошла к миске, доела. Все-таки они понимают человечий язык.

Из школьных сочинений: "умные люди как правило не замужние. Им нет никакого дела до обычных плотских утех. Шерлоку Холмсу, например, удовольствие доставляли трубка, скрипка и доктор Ватсон... "

Десантник командиру:

— Что будет, если у меня не раскроется парашют?

— Ты приземлишься первым.

Стоматолог говорит пациенту:

— Зуб я вам вылечил, два часа не ешьте.

— Да после ваших цен я месяц есть не буду!

Свежие шутки на любой вкус: самые смешные анекдоты

Только решишь начать жить с чистого листа, как появляются фотографии с новогоднего корпоратива.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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