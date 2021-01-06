Проснись и не сердись: смешные утренние анекдоты

- Фима, как у тебя с Симочкой?

- Мы расстались.

- A шо случилось?

- Я думал, любимая, а посчитал - дорогая!

— Кто это 2 часа бормочет: не ешьте это оливье?

— Это папа из туалета.

Первая женщина, родившая близнецов, должно быть нехило так удивилась.

Попал мужик рай и там его спрашивают:

- Как там у вас на земле?

- Плохо, везде коронавирус,а у вас тут тихо и безопасно.

- Да нет и тут появилась эта зараза, скоро карантин введут.

С миром, в котором за «Ла Ла Лэнд» не дают оскар, а за «Паразитов» дают, явно что-то не так.