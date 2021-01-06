Удели минутку для шутки: подборка смешных анекдотов

Самое мое большое разочарование в жизни было в младших классах. Праздновали Новый год в школе, а дед Мороз в кедах… Я подхожу к нему, спрашиваю его, чего так? Почему не в валенках? А он отвечает “пошел ты!” голосом физрука.

Кто-нибудь может объяснить, почему керамический унитаз стоит 100 долларов, а керамический зуб-300?

Наблюдение. Почему женщины любят кошек, котов? Коты независимые, не слушаются, позовёшь-не идут. Часто возвращаются домой очень поздно. Дома предпочитают, чтобы их оставили в покое и дали поспать! Короче говоря, все эти качества, которые женщины не любят в мужчинах им нравятся у котов!

-Дети, кто написал сказку «Стойкий оловянный солдатик»? Дети хором:

– Андерсен.

– А имя автора?

Одинокий голосок:

– Может… Памела?

Два депутата ищут могилу своего недавно скончавшегося коллеги на Ваганьковском кладбище. Ищут, ищут, но не могут найти. Вдруг один говорит другому:

— Слушай, а может, он могилу на жену записал?