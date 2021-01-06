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Среда, 06.01.2021
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Не хмурьтесь в праздник, улыбайтесь: анекдоты на вечер

Не хмурьтесь в праздник, улыбайтесь: анекдоты на вечер
Обновлено 17:28 Сегодня Телеграф

- Дорогой, зачем ты прячешь книги? Думаешь, гости их украдут?

- Глупости! Конечно нет... Но они могут их узнать.

- Чем отличаются политические разборки от криминальных?

- В основном тем, что в криминальных разбираются политики самого низкого ранга...

Утро в горах. Два чабана за завтраком:

- Гляди, Вано, альпинист полетел!

- Да, а вон еще один... У них там гнездо, что ли?

Зашел в фитнес-клуб, сел на велосипед, через некоторое время инструктор спрашивает:

- А че педали не крутишь?

- Я на спуске...

Удели минутку для шутки: подборка смешных анекдотов

На новогодней пьянке народ так лихо расхватал все самые симпатичные салатики, что ночевать мне пришлось одному в пустой и холодной тарелке, ибо на выбор оставались лишь костлявая селедка и дряблый холодец.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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