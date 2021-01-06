Не хмурьтесь в праздник, улыбайтесь: анекдоты на вечер

- Дорогой, зачем ты прячешь книги? Думаешь, гости их украдут?
- Глупости! Конечно нет... Но они могут их узнать.
- Чем отличаются политические разборки от криминальных?
- В основном тем, что в криминальных разбираются политики самого низкого ранга...
Утро в горах. Два чабана за завтраком:
- Гляди, Вано, альпинист полетел!
- Да, а вон еще один... У них там гнездо, что ли?
Зашел в фитнес-клуб, сел на велосипед, через некоторое время инструктор спрашивает:
- А че педали не крутишь?
- Я на спуске...
На новогодней пьянке народ так лихо расхватал все самые симпатичные салатики, что ночевать мне пришлось одному в пустой и холодной тарелке, ибо на выбор оставались лишь костлявая селедка и дряблый холодец.