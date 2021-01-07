Сохраняйте позитив: подборка забавных утренних анекдотов

- Мне сказали, что если есть возможность выбирать место в самолете, надо брать впереди. Это верно?

- Конечно!

- А почему?

- При падении тележка с выпивкой опять проедет мимо тебя.

- Официант, почему у вас такие жирные салфетки? Фу.

- А я не знаю, зачем вы блином вытираетесь.

- Наташ, ты где?

- В туалете, мама.

- А что ты там делаешь?

- Мам, а что обычно люди делают в туалете?

- Опять куришь?!

- Откуда у тебя синяк под глазом?

- Жена поставила.

- Ух ты, а за что?

- Да, я вчера в постели ее Катей назвал.

- Так она же у тебя и есть Катя!

- Вот и я думаю, в чем тут подвох?

Лучший слоган, способный заставить людей во время эпидемии носить перчатки в общественных местах: "Носи перчатки - не оставляй отпечатки".