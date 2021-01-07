Сохраняйте позитив: подборка забавных утренних анекдотов

- Мне сказали, что если есть возможность выбирать место в самолете, надо брать впереди. Это верно?
- Конечно!
- А почему?
- При падении тележка с выпивкой опять проедет мимо тебя.
- Официант, почему у вас такие жирные салфетки? Фу.
- А я не знаю, зачем вы блином вытираетесь.
- Наташ, ты где?
- В туалете, мама.
- А что ты там делаешь?
- Мам, а что обычно люди делают в туалете?
- Опять куришь?!
- Откуда у тебя синяк под глазом?
- Жена поставила.
- Ух ты, а за что?
- Да, я вчера в постели ее Катей назвал.
- Так она же у тебя и есть Катя!
- Вот и я думаю, в чем тут подвох?
Лучший слоган, способный заставить людей во время эпидемии носить перчатки в общественных местах: "Носи перчатки - не оставляй отпечатки".