Отличное настроение на весь день: веселые анекдоты

Если вы в детстве недосмотрели мультик, недочитали сказку, не отчаивайтесь, когда вы станете родителем, вы прочитаете все сказки и посмотрите все мультики по сто-двести раз.
Бог: Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой, обеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне…
Бариста Старбакс: Простите, место на стаканчике закончилось.
Я: Пора спать
МОЗГ: Ок
Я: А ты не собираешься напомнить мне о каком-нибудь унизительном моменте прошлого?
МОЗГ: Неа
Я: А заставить понервничать о завтрашних делах?
МОЗГ: Не
Я: Круто, спасибо
МОЗГ: Спокойной ночи
Я: Спокойной ночи
МОЗГ: Я думаю в квартиру пробрался убийца
Меня всегда пугало слово “сожитель”. Потому что вот муж или парень – это про любовь, семью и романтику. А сожитель – про двойное убийство и изнасилование падчерицы.
– Дело не в том, что ваша семья богата, я действительно люблю вашу дочь и хочу на ней жениться. – На которой из трех? – На любой…