Отличное настроение на весь день: веселые анекдоты

Если вы в детстве недосмотрели мультик, недочитали сказку, не отчаивайтесь, когда вы станете родителем, вы прочитаете все сказки и посмотрите все мультики по сто-двести раз.

Бог: Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой, обеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне…

Бариста Старбакс: Простите, место на стаканчике закончилось.

Я: Пора спать

МОЗГ: Ок

Я: А ты не собираешься напомнить мне о каком-нибудь унизительном моменте прошлого?

МОЗГ: Неа

Я: А заставить понервничать о завтрашних делах?

МОЗГ: Не

Я: Круто, спасибо

МОЗГ: Спокойной ночи

Я: Спокойной ночи

МОЗГ: Я думаю в квартиру пробрался убийца

Меня всегда пугало слово “сожитель”. Потому что вот муж или парень – это про любовь, семью и романтику. А сожитель – про двойное убийство и изнасилование падчерицы.

– Дело не в том, что ваша семья богата, я действительно люблю вашу дочь и хочу на ней жениться. – На которой из трех? – На любой…