Посмейтесь сами и зарядите окружающих позитивом: подборка анекдотов на вечер

Сегодня извлекла из недр самой дальней полки старые джинсы, а они на красоте моей необъятной не сходятся.

— Муж, — говорю, — ты чего не сказал, что я так разожралась?

— А что, можно было?

Железнодорожная станция. Некто обращается в бюро находок:

— Я в поезде забыл бутылку спирта. Скажите, вам ее не приносили?

— Нет, но приносили того человека, который ее нашел...

Ребенок выдал: — А вообще, люди внутри — злые, потому что внутри людей — скелет, а скелеты — они злые.

В отличие от других праздников, Новый год зачастую бывает не только наступающим, но и долго, неохотно, пядь за пядью, с арьергардными боями отступающим...

Зашёл в фитнес-клуб, сел на велосипед, через некоторое время инструктор спрашивает:

- А чё педали не крутишь?

- Я на спуске...