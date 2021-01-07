Посмейтесь сами и зарядите окружающих позитивом: подборка анекдотов на вечер

Сегодня извлекла из недр самой дальней полки старые джинсы, а они на красоте моей необъятной не сходятся.
— Муж, — говорю, — ты чего не сказал, что я так разожралась?
— А что, можно было?
Железнодорожная станция. Некто обращается в бюро находок:
— Я в поезде забыл бутылку спирта. Скажите, вам ее не приносили?
— Нет, но приносили того человека, который ее нашел...
Ребенок выдал: — А вообще, люди внутри — злые, потому что внутри людей — скелет, а скелеты — они злые.
В отличие от других праздников, Новый год зачастую бывает не только наступающим, но и долго, неохотно, пядь за пядью, с арьергардными боями отступающим...
Зашёл в фитнес-клуб, сел на велосипед, через некоторое время инструктор спрашивает:
- А чё педали не крутишь?
- Я на спуске...