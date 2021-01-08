Веселая пятница: самые смешные утренние анекдоты

Приходит мужик в полицию:

- Хочу написать заявление на жену: я — жертва домашнего насилия.

- Мужик, радоваться надо: бьет — значит любит.

Слово из четырёх букв. Когда женщина его слышит – у неё сразу поднимается настроение!

Правильно – торт!

Приходит корова в стадо, вся такая довольная, глазки блестят...

Бык ее спрашивает:

— Корова, ты откуда такая счастливая?

Корова, застенчиво опуская глаза:

— От верблюда...

Он приходил к ней по пятницам, а уходил по понедельникам. Не мужчина, а выходной.)

— Как у тебя дела?

— В шоколаде! А у тебя?

— Ну, как тебе сказать... Цвет, в общем-то, такой же..