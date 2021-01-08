Веселая пятница: самые смешные утренние анекдоты

Приходит мужик в полицию:
- Хочу написать заявление на жену: я — жертва домашнего насилия.
- Мужик, радоваться надо: бьет — значит любит.
Слово из четырёх букв. Когда женщина его слышит – у неё сразу поднимается настроение!
Правильно – торт!
Приходит корова в стадо, вся такая довольная, глазки блестят...
Бык ее спрашивает:
— Корова, ты откуда такая счастливая?
Корова, застенчиво опуская глаза:
— От верблюда...
Он приходил к ней по пятницам, а уходил по понедельникам. Не мужчина, а выходной.)
— Как у тебя дела?
— В шоколаде! А у тебя?
— Ну, как тебе сказать... Цвет, в общем-то, такой же..