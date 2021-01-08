Улыбка на все сто: новая подборка свежайших анекдотов

- У людей вроде только два величайших изобретения - антибиотики и порно. Остальное так себе.

- Интернет? Электричество?

- Так это все создали, чтобы проще было создавать и распространять порно...

Трое мужиков после смерти попадают на тот свет. У первого спрашивают:

- У тебя теща была?

- Да.

- Дорога тебе в рай.

У второго:

- Теща была?

- Нет.

- Дорога тебе в ад.

Третий заявляет:

- А у меня целых две тещи было!

- Все равно в ад.

- А меня-то за что туда?!

- После двух тещ ад тебе покажется раем!

Заканчивается репетиция симфонического оркестра. Альт говорит виолончели:

- Ну, теперь на граммзапись.

Идут в буфет:

- Валюша, солнышко. Нам два по 100 грамм, и запишите на меня.

- Муж подарил мне удивительную, сказочную, незабываемую ночь!

- О, он был неукротим и страстен?

- Нет, он просто вчера улетел в командировку.

В военкомате начальник спрашивает призывника:

- Ну что, двести баксов или армия?

Призывник показывает камеру и отвечает:

- Белый билет или Ютуб?