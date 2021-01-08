Улыбка на все сто: новая подборка свежайших анекдотов

- У людей вроде только два величайших изобретения - антибиотики и порно. Остальное так себе.
- Интернет? Электричество?
- Так это все создали, чтобы проще было создавать и распространять порно...
Трое мужиков после смерти попадают на тот свет. У первого спрашивают:
- У тебя теща была?
- Да.
- Дорога тебе в рай.
У второго:
- Теща была?
- Нет.
- Дорога тебе в ад.
Третий заявляет:
- А у меня целых две тещи было!
- Все равно в ад.
- А меня-то за что туда?!
- После двух тещ ад тебе покажется раем!
Заканчивается репетиция симфонического оркестра. Альт говорит виолончели:
- Ну, теперь на граммзапись.
Идут в буфет:
- Валюша, солнышко. Нам два по 100 грамм, и запишите на меня.
- Муж подарил мне удивительную, сказочную, незабываемую ночь!
- О, он был неукротим и страстен?
- Нет, он просто вчера улетел в командировку.
В военкомате начальник спрашивает призывника:
- Ну что, двести баксов или армия?
Призывник показывает камеру и отвечает:
- Белый билет или Ютуб?