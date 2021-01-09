С добрым утром: анекдоты, которые поднимут настроение на целый день

Все охранники в ТЦ всегда грустные. Мне кажется, что это мужья, которые ждали жен возле магазина и их не забрали.
Вы никогда не смотрели "Иронию судьбы" со стороны заливной рыбы? Вам резко перестанет нравиться фильм. Вы молча лежите на тарелке, про вас говорят, что вы гадость, а потом съедают.
Придешь к столяру - кругом опилки валяются, к парикмахеру - волосы. А придешь в банк - денег не видно. Еще и ручка привязана!
- Дорогой, у меня положительный тест.
- Вот блин, теперь две недели карантина.
- Врач сказал, что девять месяцев...
Всегда не давал покоя вопрос - какие детские травмы приводят к тому, что во взрослой жизни люди начинают добавлять в оливье яблоко?