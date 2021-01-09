С добрым утром: анекдоты, которые поднимут настроение на целый день

Все охранники в ТЦ всегда грустные. Мне кажется, что это мужья, которые ждали жен возле магазина и их не забрали.

Вы никогда не смотрели "Иронию судьбы" со стороны заливной рыбы? Вам резко перестанет нравиться фильм. Вы молча лежите на тарелке, про вас говорят, что вы гадость, а потом съедают.

Придешь к столяру - кругом опилки валяются, к парикмахеру - волосы. А придешь в банк - денег не видно. Еще и ручка привязана!

- Дорогой, у меня положительный тест.

- Вот блин, теперь две недели карантина.

- Врач сказал, что девять месяцев...

Всегда не давал покоя вопрос - какие детские травмы приводят к тому, что во взрослой жизни люди начинают добавлять в оливье яблоко?