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Суббота, 09.01.2021
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С добрым утром: анекдоты, которые поднимут настроение на целый день

С добрым утром: анекдоты, которые поднимут настроение на целый день
06:00 Сегодня Телеграф

Все охранники в ТЦ всегда грустные. Мне кажется, что это мужья, которые ждали жен возле магазина и их не забрали.

Вы никогда не смотрели "Иронию судьбы" со стороны заливной рыбы? Вам резко перестанет нравиться фильм. Вы молча лежите на тарелке, про вас говорят, что вы гадость, а потом съедают.

Придешь к столяру - кругом опилки валяются, к парикмахеру - волосы. А придешь в банк - денег не видно. Еще и ручка привязана!

- Дорогой, у меня положительный тест.

- Вот блин, теперь две недели карантина.

- Врач сказал, что девять месяцев...

Шквал позитива и добра: вечерние анекдоты

Всегда не давал покоя вопрос - какие детские травмы приводят к тому, что во взрослой жизни люди начинают добавлять в оливье яблоко?

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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