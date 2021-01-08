Шквал позитива и добра: вечерние анекдоты

Когда у девушки наколоты крылья на пояснице - это означает, что жопа за всеми ее приключениями уже не успевает.

Ты идешь по квартире, сжимая в руке кружку горячего чая. Внезапно понимаешь, что хочешь чихнуть. Дыхание остановилось. Все твои мышцы напряжены. Ты словно гроссмейстер просчитываешь все возможные ходы, готовишься принять бой, хоть и понимаешь: эту битву ты уже проиграл.

Из школьных сочинений: "Умные люди, как правило, незамужние. Им нет никакого дела до обычных плотских утех. Шерлоку Холмсу, например, удовольствие доставляли трубка, скрипка и доктор Ватсон".

Все тщательно взвесив, Белоснежка решила, что семеро мужиков в хозяйстве все же лучше, и угостила принца уже проверенным яблоком.

- Здесь есть доктор?

- Да.

- Какая у тебя специальность?

- Я доктор математических наук.

- Мой друг умирает!

- Минус один.