Шутки по расписанию: прикольные анекдоты

Двое разгадывают кроссворд:
- Прибор для глажки?
- Сколько букв?
- Пять.
- Кошка!
- Я профессор, доктор наук!
- Что-то не похоже.
- Так я сельскохозяйственных.
Взрослая жизнь - странный предмет, тебе вроде все можно, а ни денег, ни времени на это нет, да еще и уголовный кодекс запрещает половину, зачем взрослел вообще непонятно.
- Торговый представитель нашей компании должен хорошо знать свой товар. Что вы знаете про трансформаторное масло?
Блондинка с умным видом отвечает:
- Трансформаторное масло - это продукт первого отжима трансформаторов...
Всегда не любил фильмы про путешественников во времени за их нереалистичность. Там люди возвращаются в прошлое, начинают там шпионить, спасать планету, убивать злодеев, в общем, занимаются всякой ненужной фигней, вместо того, чтобы делать ставки на спорт и скупать биткоины.