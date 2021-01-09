Шутки по расписанию: прикольные анекдоты

Двое разгадывают кроссворд:

- Прибор для глажки?

- Сколько букв?

- Пять.

- Кошка!

- Я профессор, доктор наук!

- Что-то не похоже.

- Так я сельскохозяйственных.

Взрослая жизнь - странный предмет, тебе вроде все можно, а ни денег, ни времени на это нет, да еще и уголовный кодекс запрещает половину, зачем взрослел вообще непонятно.

- Торговый представитель нашей компании должен хорошо знать свой товар. Что вы знаете про трансформаторное масло?

Блондинка с умным видом отвечает:

- Трансформаторное масло - это продукт первого отжима трансформаторов...

Всегда не любил фильмы про путешественников во времени за их нереалистичность. Там люди возвращаются в прошлое, начинают там шпионить, спасать планету, убивать злодеев, в общем, занимаются всякой ненужной фигней, вместо того, чтобы делать ставки на спорт и скупать биткоины.