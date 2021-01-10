Лекарство от грусти заказывали? Смешные анекдоты на утро

- Каких женщин вы любите?
- Доступных.
- И где вы с ними знакомитесь?
- А чего мне с женой знакомиться?
- Моя теща похожа на графа Дракулу!
- Что ты, у графа клыки намного меньше, да и шерсть из ушей не растет!
- Скажи, дорогой, как это ты, такой умный и красивый, женился именно на мне?
- А, тебя это тоже удивляет...
Как-то рассказывает маленький Абраша папе свой сон:
- Папа, мне приснилось, что ты купил мне маленькую шоколадку.
- Вот если будешь слушаться, тебе приснится, что я купил тебе большую!
Мужчинам достаточно знать, что в них верят.
Женщинам достаточно знать, что их любят. И что они красивые, и что не жирные. Им все надо знать!