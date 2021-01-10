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Воскресенье, 10.01.2021
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Лекарство от грусти заказывали? Смешные анекдоты на утро

Лекарство от грусти заказывали? Смешные анекдоты на утро
06:00 Сегодня Телеграф

- Каких женщин вы любите?

- Доступных.

- И где вы с ними знакомитесь?

- А чего мне с женой знакомиться?

- Моя теща похожа на графа Дракулу!

- Что ты, у графа клыки намного меньше, да и шерсть из ушей не растет!

- Скажи, дорогой, как это ты, такой умный и красивый, женился именно на мне?

- А, тебя это тоже удивляет...

Как-то рассказывает маленький Абраша папе свой сон:

- Папа, мне приснилось, что ты купил мне маленькую шоколадку.

- Вот если будешь слушаться, тебе приснится, что я купил тебе большую!

Конец плохому настроению: смешные анекдоты на вечер

Мужчинам достаточно знать, что в них верят.

Женщинам достаточно знать, что их любят. И что они красивые, и что не жирные. Им все надо знать!

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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