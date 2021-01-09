Конец плохому настроению: смешные анекдоты на вечер

Мой знакомый недавно расстался со своей девушкой в кафешке, она начала рыдать и все подумали, что он сделал ей предложение, и начали хлопать.

Если после длительного празднования Нового года вы встали на весы и ваше настроение улучшилось, значит вы - ведьма.

Смотрел телевизор и узнал, что самка богомола часто откусывает голову своему партнеру еще до окончания акта. Что, впрочем, совсем не мешает ему успешно завершить начатое дело при полном отсутствие мозгов.

Сильно задумался над реалиями своей жизни...

- Опиши себя.

- Мясо, кости, полведра крови и задорные карие глаза!

Если труд сделал из обезьяны человека, то почему вторым разумным существом на земле стала не лошадь, которая работает намного больше человека, а дельфин, который не работает вообще?