Пускай улыбка не сходит с вашего лица: новые анекдоты

- Что с Егором случилось? Весь помятый, круги под глазами!

- Это все от недосыпания.

- Больше похоже на синяки после драки.

- Так он покупателям сначала гречку не досыпал, потом сахар не досыпал...

Скорая теперь трижды переспрашивает пол, возраст, материальное положение. Иногда этого достаточно, чтобы поставить верный диагноз.

Девушки, кто еще не встретил свою половинку! Не выеживайтесь - берите целого, все равно пилить потом будете.

Родители заметили, что сын втихую ест таблетки. Отец пытается успокоить жену:

- Не расстраивайся раньше времени. Может он велосипедным спортом увлекся.

Закон сохранения в действии: у людей без чувства юмора обычно более высокое самомнение.