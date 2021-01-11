Уделите минутку для шутки: утренние анекдоты

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Понедельник, 11.01.2021
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06:00 Сегодня Телеграф

На краю высокого моста стоит девушка. К ней подходит бомж:

- Не жалко прыгать? Вы же такая красивая!

- Мне уже все равно...

- Тогда, может, проведем ночь вместе?

- С тобой?! Никогда в жизни!

- Тогда я вас внизу подожду...

Возле метро какой-то рыжий дед спрашивал лишнюю симку. Все аккаунты, говорит, перебанили, не может в Твиттере зарегистрироваться. А так-то он президент, успешный бизнесмен и в "Один дома" снимался. Дал ему сотку на пиво. Да уж, какой только фигни эти алкаши не придумают с похмелья.

- Тут Машку видела. Похудела как! За полгода килограмм 20 сбросила! Интересно, на какой она диете сидит?

- "Пособие по безработице" называется...

Больной - доктору:

- Что, все так плохо?

Доктор:

- Ну, чтобы Вас обрадовать скажу, что если я вас вылечу, то стану самым знаменитым врачом в мире!

Чтобы не плакать - мы смеемся: вечерние анекдоты

Зоопарк. На общем собрании сотрудников выступает директор:

- Товарищи! Я просил каждого из вас помочь решить проблему размножения слонов. Однако, прошло уже два года, а у нас - как был один слон, так и остался!

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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