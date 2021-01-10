Чтобы не плакать - мы смеемся: вечерние анекдоты

В начале совместной жизни мужчина хочет от своей спутницы, чтобы она вкусно готовила, поддерживала его во всех начинаниях, отлично занималась любовью. На десятом году он счастлив, если она молчит.

Шатенка перекрасилась в блондинку и в тот же день, обнаружив на подушке мужа темный женский волос, устроила ему грандиозный скандал.

Студентка говорит однокурснику:

- А мне Илья Петрович сказал, что у меня идеальная фигура!

- Да он же профессор математики!

- Так он же мужчина!

- В математике, идеальная фигура - это шар!

Святой отец, скажите мне, я могу с женой 7 раз за день, а потом еще и с любовницей 8 раз - это грех?

- Ложь, страшный грех, сын мой!

- Сынок, когда ты уже исправишь свои отметки?

- Папа, я стараюсь, но училка ни на минуту не оставляет журнал без присмотра...