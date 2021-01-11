Капля свежего позитива на день: юморные анекдоты

- Вовочка, из чего сделан твой пиджак?

- Из шерсти!

- А кто нам дает шерсть?

- Овцы!

- Значит, какое животное тебе дало этот пиджак?

- Папа!

Молодой, красивый парень влюбился в Вовочкину сестру. Как-то раз, нашел он его на улице и говорит:

- Слиш, Вован, давай я тебе 50 гривен дам, а ты мне локон волос твоей сестры?

Вовочка недолго подумав говорит:

- Давай ты мне лучше 100 даш и я тебе хоть весь ее парик принесу!

Трамп первый в истории человек, у которого есть коды запуска ядерных ракет, но нет доступа к своим аккаунтам в соцсетях.

В этот день теща выглядела великолепно: прическа, макияж, красивое платье... И только сложенные на груди руки подсказывали, что она не спит.

- Новый клип Леди Гаги смотрел?

- Нет, книга лучше.

- Какая книга?

- Любая.