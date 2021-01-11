Капля свежего позитива на день: юморные анекдоты

- Вовочка, из чего сделан твой пиджак?
- Из шерсти!
- А кто нам дает шерсть?
- Овцы!
- Значит, какое животное тебе дало этот пиджак?
- Папа!
Молодой, красивый парень влюбился в Вовочкину сестру. Как-то раз, нашел он его на улице и говорит:
- Слиш, Вован, давай я тебе 50 гривен дам, а ты мне локон волос твоей сестры?
Вовочка недолго подумав говорит:
- Давай ты мне лучше 100 даш и я тебе хоть весь ее парик принесу!
Трамп первый в истории человек, у которого есть коды запуска ядерных ракет, но нет доступа к своим аккаунтам в соцсетях.
В этот день теща выглядела великолепно: прическа, макияж, красивое платье... И только сложенные на груди руки подсказывали, что она не спит.
- Новый клип Леди Гаги смотрел?
- Нет, книга лучше.
- Какая книга?
- Любая.