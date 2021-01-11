Порция отменных шуток на вечер

Если бы ты покупал пленку на 36 кадров и платил за ее проявку, фиг бы ты сейчас фоткал свой холодец с десяти ракурсов.

Как и многие люди, я не знал, что делать после школы.

Но немного подумав, я решил пойти домой.

В часы похмелья, в часы тягостных раздумий о выпитом накануне, ты одна мне поддержка и опора, о прекрасная, прохладная, запотевшая бутылочка пивка.

Сказку про Алису в стране чудес следовало начать с того эпизода, когда она откусывала от большого гриба с гусеницей. Тогда последующий трэш смотрелся бы куда логичней.

- Однако на Чукотке есть такой обычай: когда к чукче в чум приходит гость, то чукча ему свою жену предлагает.

- А это еще зачем?

- Так иначе, однако, никто по такому морозу в гости ходить не станет!