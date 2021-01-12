Не утро, а сплошной позитив: анекдоты для отличного настроения

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Вторник, 12.01.2021
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06:00 Сегодня Телеграф

Одинокий, флегматичный, молодой человек познакомится с апатичной девушкой для длительных, вялых отношений. Желательно по переписке.

Пришла одна баба к врачу.

- Доктор, мне кажется, что я нимфоманка!

- Ну, что ж, я вам помогу, но мои расценки 50 долларов в час!

- А сколько за ночь?

В детстве мама пугала Наташу, что ее заберет дяденька милиционер, сейчас Наташе 40, и она только на это и рассчитывает.

Мужик не видел своего друга около 30 лет и к своему удивлению, насчитал в его доме 10 детей.

- Вы, должно быть, очень счастливы с женой?

- Да что ты. Она постоянно кричит и ворчит на меня. По правде говоря, я боюсь ее.

- Тогда зачем настрогал столько детей?

- В толпе легче затеряться.

Разговор сына и отца на вокзале. Сына:

- Папа, а пап, а бабушка точно этим поездом приезжает?!

Папаша:

- Точно, точно! Давай не отвлекайся, откручивай гайки скорее!

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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