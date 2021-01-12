Не утро, а сплошной позитив: анекдоты для отличного настроения

Одинокий, флегматичный, молодой человек познакомится с апатичной девушкой для длительных, вялых отношений. Желательно по переписке.
Пришла одна баба к врачу.
- Доктор, мне кажется, что я нимфоманка!
- Ну, что ж, я вам помогу, но мои расценки 50 долларов в час!
- А сколько за ночь?
В детстве мама пугала Наташу, что ее заберет дяденька милиционер, сейчас Наташе 40, и она только на это и рассчитывает.
Мужик не видел своего друга около 30 лет и к своему удивлению, насчитал в его доме 10 детей.
- Вы, должно быть, очень счастливы с женой?
- Да что ты. Она постоянно кричит и ворчит на меня. По правде говоря, я боюсь ее.
- Тогда зачем настрогал столько детей?
- В толпе легче затеряться.
Разговор сына и отца на вокзале. Сына:
- Папа, а пап, а бабушка точно этим поездом приезжает?!
Папаша:
- Точно, точно! Давай не отвлекайся, откручивай гайки скорее!