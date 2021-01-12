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Вторник, 12.01.2021
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Самое время улыбнуться: подборка смешных анекдотов

Самое время улыбнуться: подборка смешных анекдотов
Обновлено 11:10 Сегодня Телеграф

– Где работает ваш муж?

– Уже третий месяц работает на ликёро-водочном заводе.

– И ему там нравится?

– Не знаю. Он ещё не приходил домой.

Придёшь к столяру – кругом опилки валяются, к парикмахеру – волосы. А придёшь в банк – денег не видно. Ещё и ручка привязана!

Зачем носить обручальные кольца, во всяком случае мужикам? И так прекрасно видно, кому одежду выбирает мама, а кому – уже жена.

Женщина только в одном случае внимательно слушает своего мужа: Когда он разговаривает по телефону, а она не знает с кем.

Не утро, а сплошной позитив: анекдоты для отличного настроения

Ты идёшь по квартире, сжимая в руке кружку горячего чая. Внезапно ты понимаешь, что хочешь чихнуть. Дыхание остановилось. Все твои мышцы напряжены. Ты словно гроссмейстер просчитываешь все возможные ходы. Ты готовишься принять бой, хоть и понимаешь: эту битву ты уже проиграл.

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Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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