С нами не соскучишься: самые смешные анекдоты на вечер

Трамп заявил, что хочет видеть Байдена в тюрьме, на что Байден ответил, что не собирается его навещать.
Я уже достаточно разочарован самим собой, поэтому на новый год ставлю перед собой цели, которых стопудово смогу достичь:
– меньше двигаться
– не учить английский
– потолстеть к лету
Знаете это чувство, когда вы влюбляетесь и по спине бегут мурашки? Это здравый смысл с топотом покидает ваше тело.
— Светка, вставай, 15 минут до работы осталось!
— Ты че? Охренел? ?! Ты че, раньше разбудить не мог? МНЕ КРАСИТЬСЯ ТОЛЬКО 20 МИНУТ!
— Да не ори ты! Пока ты спала, я тебя уже накрасил…))
Друг, когда делал ремонт со своей женой, перед тем, как клеить обои, ей говорил: “Чтобы дальше ни случилось, помни – я люблю тебя!”