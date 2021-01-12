С нами не соскучишься: самые смешные анекдоты на вечер

Трамп заявил, что хочет видеть Байдена в тюрьме, на что Байден ответил, что не собирается его навещать.

Я уже достаточно разочарован самим собой, поэтому на новый год ставлю перед собой цели, которых стопудово смогу достичь:

– меньше двигаться

– не учить английский

– потолстеть к лету

Знаете это чувство, когда вы влюбляетесь и по спине бегут мурашки? Это здравый смысл с топотом покидает ваше тело.

— Светка, вставай, 15 минут до работы осталось!

— Ты че? Охренел? ?! Ты че, раньше разбудить не мог? МНЕ КРАСИТЬСЯ ТОЛЬКО 20 МИНУТ!

— Да не ори ты! Пока ты спала, я тебя уже накрасил…))

Друг, когда делал ремонт со своей женой, перед тем, как клеить обои, ей говорил: “Чтобы дальше ни случилось, помни – я люблю тебя!”