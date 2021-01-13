Шутки-прибаутки: подборка утренних анекдотов для хорошего настроения

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Среда, 13.01.2021
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Я поменял свой пароль на “неправильный”. Теперь, когда я ошибаюсь при вводе пароля или забываю его, компьютер мне подсказывает: “Ваш пароль неправильный”.

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.

Автор:

Телеграф
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