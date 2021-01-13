Шутки-прибаутки: подборка утренних анекдотов для хорошего настроения

Где-то прочитал, что у Надежды Кадышевой было 4 телохранителя. Мне кажется, в случае опасности они становятся вокруг неё и водят хоровод.

Бесят люди которые не понимают разницу между вич и спид

Необразованные олухи, вич – это ведьма, спид – это скорость

Я поменял свой пароль на “неправильный”. Теперь, когда я ошибаюсь при вводе пароля или забываю его, компьютер мне подсказывает: “Ваш пароль неправильный”.

- Это была тяжёлая неделя.

- Сегодня вторник.

Чехия прекращает разработку своей вакцины от коронавируса. У них всё время получается пиво.