Позитивная нотка: уморительные анекдоты для настроения

- Если у вас нулевая группа крови, то защитную маску можно не носить.
- Но такой группы крови нет?
- Вот поэтому защитные маски должны носить все.
Вроде живём на одной планете, но православные оборот вокруг солнца делают на две недели позже.
- Друзья, минутку вашего внимания! Я собираюсь отдохнуть от социальных сетей ради моего психического здоровья. Увидимся через две минуты.
Объявление: "В хирургическое отделение требуются санитарки. Пьющим себя не предлагать".
Если бы ты покупал плёнку на 36 кадров и платил за её проявку, хрен бы ты сейчас фоткал свой холодец с десяти ракурсов.