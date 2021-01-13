Позитивная нотка: уморительные анекдоты для настроения

- Если у вас нулевая группа крови, то защитную маску можно не носить.

- Но такой группы крови нет?

- Вот поэтому защитные маски должны носить все.

Вроде живём на одной планете, но православные оборот вокруг солнца делают на две недели позже.

- Друзья, минутку вашего внимания! Я собираюсь отдохнуть от социальных сетей ради моего психического здоровья. Увидимся через две минуты.

Объявление: "В хирургическое отделение требуются санитарки. Пьющим себя не предлагать".

Если бы ты покупал плёнку на 36 кадров и платил за её проявку, хрен бы ты сейчас фоткал свой холодец с десяти ракурсов.