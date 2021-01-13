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Среда, 13.01.2021
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Самое время улыбнуться: анекдоты на вечер для поднятия настроения

Самое время улыбнуться: анекдоты на вечер для поднятия настроения
Обновлено 16:54 Сегодня Телеграф

Помню, на рынке стою на картонке перед зеркалом, джинсы меряю, а мама говорит мне: “Не бойся, никто на тебя и не взглянет, кому ты нужен”. Так вот, мама оказалась права.

– Блин, странно, что в твои 29 лет тебя интересуют такие детские вещи как мультики и видеоигры

– А ты чем там увлекаешься?

– Спортивной ходьбой

– Ну вот и иди нафиг

– Зачем ты постоянно спрашиваешь когда я на тебе женюсь? – Мне нравиться видеть страх в твоих глазах.

— Моя маленькая дочка отказывается есть рыбу. Чем можно ее заменить?

— Кошкой. Кошки очень любят рыбу.

Позитивная нотка: уморительные анекдоты для настроения

— Как называется вещество, при приеме которого мозг атрофируется и перестает отвечать за свои действия?

— Семечки...

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 546

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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