Самое время улыбнуться: анекдоты на вечер для поднятия настроения

Помню, на рынке стою на картонке перед зеркалом, джинсы меряю, а мама говорит мне: “Не бойся, никто на тебя и не взглянет, кому ты нужен”. Так вот, мама оказалась права.

– Блин, странно, что в твои 29 лет тебя интересуют такие детские вещи как мультики и видеоигры

– А ты чем там увлекаешься?

– Спортивной ходьбой

– Ну вот и иди нафиг

– Зачем ты постоянно спрашиваешь когда я на тебе женюсь? – Мне нравиться видеть страх в твоих глазах.

— Моя маленькая дочка отказывается есть рыбу. Чем можно ее заменить?

— Кошкой. Кошки очень любят рыбу.

— Как называется вещество, при приеме которого мозг атрофируется и перестает отвечать за свои действия?

— Семечки...