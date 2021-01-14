Только позитив и отличное настроение: смешные анекдоты на утро

У нас с женой большая разница в возрасте. Поэтому, когда я говорю, что присутствовал у нее на родах, многие не понимают, рожала она или её.
— Здравствуйте, хочу записаться на фитнес.
— Обещание по случаю Нового года?
— Да.
— У нас есть однодневный курс с четырьмя селфи.
Люся умиленно вздохнула и добавила еще 428 фотографий в альбом «Немножко меня».
Девушки, кто еще не встретил свою половинку! Не ерепеньтесь: берите целого, все равно пилить потом будете.
Самые добрые сказки - это порнофильмы. Никаких тебе взрывов, убийств, все любят друг друга, целуются куда попало и всегда счастливый конец.