Только позитив и отличное настроение: смешные анекдоты на утро

У нас с женой большая разница в возрасте. Поэтому, когда я говорю, что присутствовал у нее на родах, многие не понимают, рожала она или её.

— Здравствуйте, хочу записаться на фитнес.

— Обещание по случаю Нового года?

— Да.

— У нас есть однодневный курс с четырьмя селфи.

Люся умиленно вздохнула и добавила еще 428 фотографий в альбом «Немножко меня».

Девушки, кто еще не встретил свою половинку! Не ерепеньтесь: берите целого, все равно пилить потом будете.

Самые добрые сказки - это порнофильмы. Никаких тебе взрывов, убийств, все любят друг друга, целуются куда попало и всегда счастливый конец.