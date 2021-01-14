Держись на волне позитива: юморные анекдоты

— Лена, у тебя такие выразительные, огромные глаза. Это от мамы или от папы?

— От наркодиллера.

— Что делал на новогодних каникулах?

— Жестко бухал все эти 11 дней!

— Странно, но я совсем не чувствую твой перегар!

— Так, ну ка быстро надень маску и отойди от меня на 1,5 метра!

Все почему-то французскую кухню хвалят .Был я недавно в Париже, сходил, попробовал. Ничего особенного! “Макдоналдс” как “Макдоналдс”.

Заканчивается репетиция симфонического оркестра. Альт говорит виолончели:

— Ну, что, теперь на грамзапись.

Идут в буфет:

— Валюша, солнышко. Нам два по сто, и запишите на меня.

Убийца: – Сейчас я угощу тебя свинцом!

Я: – Супер! Кстати, с винцом я предпочитаю сыр.