Держись на волне позитива: юморные анекдоты

— Лена, у тебя такие выразительные, огромные глаза. Это от мамы или от папы?
— От наркодиллера.
— Что делал на новогодних каникулах?
— Жестко бухал все эти 11 дней!
— Странно, но я совсем не чувствую твой перегар!
— Так, ну ка быстро надень маску и отойди от меня на 1,5 метра!
Все почему-то французскую кухню хвалят .Был я недавно в Париже, сходил, попробовал. Ничего особенного! “Макдоналдс” как “Макдоналдс”.
Заканчивается репетиция симфонического оркестра. Альт говорит виолончели:
— Ну, что, теперь на грамзапись.
Идут в буфет:
— Валюша, солнышко. Нам два по сто, и запишите на меня.
Убийца: – Сейчас я угощу тебя свинцом!
Я: – Супер! Кстати, с винцом я предпочитаю сыр.