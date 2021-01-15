Улыбнись на все 32: забавные утренние анекдоты

В Древней Персии важные мужи обсуждали свои стратегические идеи дважды. Один раз - пьяными, второй раз - на трезвую голову. Если идеи казались хорошими в обоих случаях, то их реализовывали. Нашему правительству тоже стоило бы обсуждать свои идеи ещё и на трезвую голову.

- Так мы пьём в пятницу или субботу?

- Что это ещё бл**ь за «или»?

Женщины такие странные! Не хотят встречаться с теми, кто живёт с мамой, но встречаются с теми, кто живёт с женой и детьми.

В банке предъявил паспорт, попросили опустить маску... возникло ощущение, как если бы штаны попросили спустить.

- Мурзик, давай скажем папе с мамой, что и конфеты ты все съел. Какая тебе разница, ведь пилюлей за поваленную ёлку тебе уже не избежать.