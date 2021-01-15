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Пятница, 15.01.2021
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Улыбнись на все 32: забавные утренние анекдоты
06:00 Сегодня Телеграф

В Древней Персии важные мужи обсуждали свои стратегические идеи дважды. Один раз - пьяными, второй раз - на трезвую голову. Если идеи казались хорошими в обоих случаях, то их реализовывали. Нашему правительству тоже стоило бы обсуждать свои идеи ещё и на трезвую голову.

- Так мы пьём в пятницу или субботу?

- Что это ещё бл**ь за «или»?

Женщины такие странные! Не хотят встречаться с теми, кто живёт с мамой, но встречаются с теми, кто живёт с женой и детьми.

В банке предъявил паспорт, попросили опустить маску... возникло ощущение, как если бы штаны попросили спустить.

- Мурзик, давай скажем папе с мамой, что и конфеты ты все съел. Какая тебе разница, ведь пилюлей за поваленную ёлку тебе уже не избежать.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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