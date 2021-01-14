Долгое вpемя существовала гипотеза, что, если миллион обезьян посадить за пишущие машинки, то по теоpии веpоятности чеpез некотоpое вpемя они напечатают "Войну и миp". Тепеpь с pазвитием Интеpнета, мы знаем, что это не так...
Из ленты новостей: В Испании умер винодел, пивший полтора литра вина в день. Умер на 107 году жизни. Алкоголь вреден. Уверен, причина смерти — цирроз печени.
Врач – больному:
— Какой у вас сейчас вес?
— Семьдесят.
— А какой был максимальный?
— Восемьдесят.
— А минимальный?
— Три триста.
Мне всегда говорят: "Живи так, как будто завтра умрешь". Если я так буду жить, то на следующий день я буду сидеть в тюрьме.
Вопрос юристам. Могу ли я вернуть елку в магазин, если чек есть и две недели еще не прошло?