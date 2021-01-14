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Четверг, 14.01.2021
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Не оставьте грусти шансов: подборка смешных анекдотов на вечер

Не оставьте грусти шансов: подборка смешных анекдотов на вечер
17:08 Сегодня Телеграф

Долгое вpемя существовала гипотеза, что, если миллион обезьян посадить за пишущие машинки, то по теоpии веpоятности чеpез некотоpое вpемя они напечатают "Войну и миp". Тепеpь с pазвитием Интеpнета, мы знаем, что это не так...

Из ленты новостей: В Испании умер винодел, пивший полтора литра вина в день. Умер на 107 году жизни. Алкоголь вреден. Уверен, причина смерти — цирроз печени.

Врач – больному:

— Какой у вас сейчас вес?

— Семьдесят.

— А какой был максимальный?

— Восемьдесят.

— А минимальный?

— Три триста.

Мне всегда говорят: "Живи так, как будто завтра умрешь". Если я так буду жить, то на следующий день я буду сидеть в тюрьме.

Держись на волне позитива: юморные анекдоты

Вопрос юристам. Могу ли я вернуть елку в магазин, если чек есть и две недели еще не прошло?

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 204

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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