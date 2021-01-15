Лекарство от грусти никто не отменял: анекдоты на день

Я сказал, что у нее красивые и густые волосы, а она обиделась и пошла брить ноги.

Настоящая сильная человеческая любовь, это когда у тебя к человеку настолько сильные эмоции, что тебе его хочется сожрать или придушить.

Помню, мне на полном серьезе парень говорил: везет тебе, в любой момент сама можешь борщ сварить, как только захочешь, а я должен ходить и кого-нибудь уговаривать сварить и меня угостить. Ржала я тогда так, что поперхнулась собственно борщом.

Полузнакомый - это человек, который знает, как тебя зовут, а ты понятие не имеешь, кто перед тобой.

Хорошая порция алкоголя на пляже поможет вам выбросить из головы глупые мысли о набранных за зиму килограммах.