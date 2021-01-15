Грусть, давай, до свидания: забавные вечерние анекдоты

Прежде чем завести отношения, вспомните, что где-то на второй месяц человек поймет, почему вы такой веселый и попросит перестать пить каждый день.
Вакцине от Pfizer можно доверять. Не забывайте, что они производят Виагру. Если они способны оживить мертвых, они способны и спасти живых.
Я не знаю как в наше время показаться более круто, но я щас видел мужика, у которого зубочистка торчала сквозь маску на лице.
- А что это тут паленой резиной пахнет?
- Да это там жгут жгут.
- Что жгут?
- Жгут жгут.
- А, жгут жгут!
- Интересно, почему у этой коровы нет рогов?
- Наверное, потому что она лошадь.