Субботняя улыбка обеспечена: свежие утренние анекдоты

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Суббота, 16.01.2021
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06:00 Сегодня Телеграф

В мессенджере:

- Голова болит, что делать?

- Три виски.

- О, действительно, легче стало.

- Еще три, пока совсем не пройдет.

- Слушай, в баре виски кончился, может, три коньяка заказать?

Объявление в "Вечерней Одессе": "Мадам в возрасте ищет работу. Секс и шитье не предлагать. Шитье категорически".

- Все, ты заколебал меня своими шуточками про мой лишний вес, я ухожу от тебя!

- А как же наш ребенок?

- Какой ребенок?

- А ты разве не беременна?

Мужик приходит домой никакой.

Жена говорит: - Пил!

М: - Не пил.

Ж: - Да ведь пил, признайся!

М: - Не пил.

Ж: - Но ведь ты на ногах не стоишь. За косяк держишься! Пил, спрашиваю?!

М: - Не пил.

Ж: - Хорошо, скажи - "Гибралтар"...

М: - Пил.

Грусть, давай, до свидания: забавные вечерние анекдоты

Великий Эйнштейн первым понял, что время течет не одинаково. Хотя все чувствовали, что трудовая неделя - это одно, а недельный запой - это другое.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 174

Все по теме:

Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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