Субботняя улыбка обеспечена: свежие утренние анекдоты

В мессенджере:
- Голова болит, что делать?
- Три виски.
- О, действительно, легче стало.
- Еще три, пока совсем не пройдет.
- Слушай, в баре виски кончился, может, три коньяка заказать?
Объявление в "Вечерней Одессе": "Мадам в возрасте ищет работу. Секс и шитье не предлагать. Шитье категорически".
- Все, ты заколебал меня своими шуточками про мой лишний вес, я ухожу от тебя!
- А как же наш ребенок?
- Какой ребенок?
- А ты разве не беременна?
Мужик приходит домой никакой.
Жена говорит: - Пил!
М: - Не пил.
Ж: - Да ведь пил, признайся!
М: - Не пил.
Ж: - Но ведь ты на ногах не стоишь. За косяк держишься! Пил, спрашиваю?!
М: - Не пил.
Ж: - Хорошо, скажи - "Гибралтар"...
М: - Пил.
Великий Эйнштейн первым понял, что время течет не одинаково. Хотя все чувствовали, что трудовая неделя - это одно, а недельный запой - это другое.