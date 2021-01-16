Субботняя улыбка обеспечена: свежие утренние анекдоты

В мессенджере:

- Голова болит, что делать?

- Три виски.

- О, действительно, легче стало.

- Еще три, пока совсем не пройдет.

- Слушай, в баре виски кончился, может, три коньяка заказать?

Объявление в "Вечерней Одессе": "Мадам в возрасте ищет работу. Секс и шитье не предлагать. Шитье категорически".

- Все, ты заколебал меня своими шуточками про мой лишний вес, я ухожу от тебя!

- А как же наш ребенок?

- Какой ребенок?

- А ты разве не беременна?

Мужик приходит домой никакой.

Жена говорит: - Пил!

М: - Не пил.

Ж: - Да ведь пил, признайся!

М: - Не пил.

Ж: - Но ведь ты на ногах не стоишь. За косяк держишься! Пил, спрашиваю?!

М: - Не пил.

Ж: - Хорошо, скажи - "Гибралтар"...

М: - Пил.

Великий Эйнштейн первым понял, что время течет не одинаково. Хотя все чувствовали, что трудовая неделя - это одно, а недельный запой - это другое.