Позитивный денек: подборка уморительных анекдотов

Пошла на рынок за мёдом, говорю дядьке: дайте мне мёд. Он спрашивает: какой? Я посмотрела на него, как на дурака, и отвечаю: из пчелы. Он тоже посмотрел на меня, как на дурочку, но мёд продал. Сказал, что это из лучшей пчелы на его пасеке.

Мелкий с утра канючит -“Ну хоть одну конфетку, ну пожааалуйста!”. Сказала, что если укусит себя в центр ладошки – то дам. Уже два часа занят делом и не мешает. Пользуйтесь, отличный лайфхак.

В новейшей истории можно отыскать десятки казненных, повешенных и расстрелянных лидеров госсударств. Hо чтоб забанить в Твиттере – это уже слишком!

Если бы ты покупал плёнку на 36 кадров и платил за её проявку, фиг бы ты сейчас фоткал свой холодец с десяти ракурсов.

Если вы проснулись в воскресенье рано утром и решили назвать сына Евлампий, то просто похмелитесь и выключите телепередачу «Играй, гармонь».