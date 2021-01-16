Настроение не покинет вас: забавные анекдоты на вечер

То, что Билл Гейтс разрабатывает вакцину от коронавируса – это не плохо. Плохо, что эта вакцина будет регулярно требовать лицензию, своего обновления и перезагрузки.

— Как называется вещество, при приеме которого мозг атрофируется и перестает отвечать за свои действия?

— Семечки!

Надо бы обязать ритуальные службы связывать шнурки обуви усопших. На случай зомби-апокалипсиса..

Я не знаю как в наше время показаться более круто, но я щас видел мужика, у которого зубочистка торчала сквозь маску на лице.

Парадоксы 21 века: ученые готовы клонировать мамонта, но не могут победить примитивный вирус... Все идет к тому, что к концу 21 века природа полностью восстановится: мамонты, саблезубые тигры, динозавры, но людей на ней не будет.