Проснулись, потянулись, улыбнулись: позитивные утренние анекдоты

У богомолов уклонение самца от поедания самкой приравнивается к изнасилованию, неуплате алиментов и неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

- Подруга, ты что-то очень сильно зациклена на диетах.

- Нет, Калория, тебе просто так кажется.

- Вообще-то я Каролина.

Молодой человек пришел свататься к родителям девушки:

- Я прошу руки вашей дочери?

- Мы не против, но учтите, что рука у нее тяжелая.

Интересно, вот если бы вакцину надо было делать только в задницу, наши депутаты так же бы позировали перед камерой?

Сам видел:

- Ехали мама с маленьким сыном в полной маршрутке и всю дорогу молчали...