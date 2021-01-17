Впусти шутку в свой дом: забавные анекдоты для хорошего настроения

… а вот один тоже, написал письмо Деду Морозу “подари мне в новом году, мол, двух юных девственниц”. Пошутил, понимаешь.

– И что, подарил?

– А то. Секретарша ему близняшек родила…

Моя девушка всегда кричит во время секса, потому что ей не нравится.

Психиатр — это человек, задающий вам кучу дорогостоящих вопросов, которые совершенно бесплатно задает вам жена.

Дай человеку рыбу и он будет сыт один день. Дай человеку две рыбы и завтра он разогреет вторую в офисной микроволновке.

Ключ к стыду от ношения термобелья кроется в самом слове “подштаники”. Оно как-будто само по себе унизительное. Носить “под штаниками” еще “штаники”.

Мне что, 5 годиков? Какие “подштаники”?

Мне 27 лет. Я под штанами ношу подштаны?