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Впусти шутку в свой дом: забавные анекдоты для хорошего настроения

Впусти шутку в свой дом: забавные анекдоты для хорошего настроения
Обновлено 11:16 Сегодня Телеграф

… а вот один тоже, написал письмо Деду Морозу “подари мне в новом году, мол, двух юных девственниц”. Пошутил, понимаешь.

– И что, подарил?

– А то. Секретарша ему близняшек родила…

Моя девушка всегда кричит во время секса, потому что ей не нравится.

Психиатр — это человек, задающий вам кучу дорогостоящих вопросов, которые совершенно бесплатно задает вам жена.

Дай человеку рыбу и он будет сыт один день. Дай человеку две рыбы и завтра он разогреет вторую в офисной микроволновке.

Проснулись, потянулись, улыбнулись: позитивные утренние анекдоты

Ключ к стыду от ношения термобелья кроется в самом слове “подштаники”. Оно как-будто само по себе унизительное. Носить “под штаниками” еще “штаники”.

Мне что, 5 годиков? Какие “подштаники”?

Мне 27 лет. Я под штанами ношу подштаны?

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 435

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Улыбка, Смех, Юмор, Позитив, Веселье, Курьезы, Приколы, Анекдоты.
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