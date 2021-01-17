Хватит грустить - веселье продолжается: смешные анекдоты на вечер

— Алло! Это общество охраны животных? Прошу вас, пришлите сюда кого-нибудь. У нас во дворе сидит на дереве почтальон и оскорбляет нашу собаку.

Мужик с удочкой сидит на берегу реки. Подходит женщина, раздевается догола, а в интимном месте пирсинг, и идет купаться. Рыбак: — Ты трусы-то надень, тут щука на блесну здорово берет.

Умер старый богатый еврей. Вся семья собралась у нотариуса, чтобы узнать завещание. Нотариус читает: — Я, Лахман Исаак Давидович, находясь в здравом уме и твердой памяти, все деньги потратил перед смертью.

Такое чувство, что старая русская поговорка "дуракам закон не писан" и понятие "депутатская неприкосновенность" как-то связаны.

Двое подвыпивших парней на улице идут за девушкой: — Девушка, вы, наверно, в салоне красоты были? Девушка, кокетливо: — Да! — Закрыто, наверно, было?