В приоритете только позитив: утренние анекдоты

Бабушка не отличалась фантазией и поэтому одного кота назвала Вася, а другого Невася.

Остерегайтесь мошенников! Перед праздниками заказал жене духи от «Шанель» и золотые сережки, а прислали два спиннинга и стульчик для рыбалки.

Фотоальбом наших бабушек: 1938 — пошла в школу (1 фото) 1949 — закончила школу (2 фото) 1957 — окончила университет (1 фото) 1962 — вышла замуж (3 фото). Фотоальбом их внучек: 19: 38 — пришла в кафе (29 фото) 19: 41 — принесли меню (18 фото) 19: 52 — принесли еду (41 фото) 19: 59 — пошла в туалет (123 фото) 20: 03 — выходя из туалета встретила подругу (52 фото) 20: 11 — принесли десерт (38 фото) 20: 25 — принесли счет (12 фото)

Поехала вчера в автосервис, сказали: ждать неделю, стоить будет столько, что дешевле новую купить, и гарантии никакой … Поехала сегодня в гаражи, сделали за полчаса, за бутылку, и сказали: век сносу не будет. Хотела завтра в поликлинику сходить, … но думаю — лучше в гаражи …

Учения. Летит самолет с десантниками. подходит время десантирования. На выпуске: — Сидоров пошел! — Я три раза прыгал и ни разу парашют не открывался! Ну короче вытолкнули. А в этот момент проходит собрание в колхозе им. ... Председатель: — Да сколько, товарищи это будет продолжаться? Коровы не доены, доярки все в декрете, трактористы вечно пьяные... Страшный удар по крыше. Председатель (упавшим голосом) ... да и десантник этот задолбал уже.